В Сети показали предсмертную переписку убитого солдата РФ с матерью

Из переписки становится понятно, что военнослужащий РФ вначале был на учениях в оккупированном Крыму.

В Сети обнародовали предсмертную переписку с матерью военнослужащего ВС РФ, которого убили во время вторжения в Украину. Соответствующую информацию в Facebook показала советник командующего Сухопутных войск ВСУ Альона Шевцова.

Из переписки становится понятно, что военнослужащий РФ вначале был на учениях в оккупированном Крыму, а потом его направили в Украину, и что у него нет желания воевать.

"Тут настоящая война. Мне страшно, мы хе**чим по всем подряд, даже по мирным. По всем подряд. Нам сказали, что они нас будут приветствовать, а они кидаются под нашу технику, не дают проехать. Называют нас фашистами. Мам, мне очень тяжело", - написал российский солдат.

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Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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Переписка убитого солдата РФ с матерью / facebook.com/alena.sevcova/