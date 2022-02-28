Мэра Купянска подозревают в попытке сдать город оккупантам

В отношении мэра-предателя открыли уголовное производство по двум статьям УК Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в преступлении мэру Купянска Геннадию Мацегоре, который вступил в переговоры с российскими оккупантами, чтобы сдать им город. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба СБУ.

В отношении мэра-предателя открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

"Преступления против основ государственности не имеют срока давности и рано или поздно враги Украины будут наказаны. Мы документируем каждого предателя: они будут нести ответственность по закону", - предупредила украинская пресс-служба.

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Сегодня, 28 февраля, также стало известно, что в Харьковской области правоохранители задержали по подозрению в государственной измене мэра города Пивденное Александра Брюханова, одного из его заместителей, начальника местного райотдела и участкового инспектора полиции. Причина – они перешли на сторону оккупантов.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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