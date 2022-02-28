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Военный вертолет РФ сбили в Харьковской области, - Геращенко

Военный вертолет Российской Федерации был сбит украинскими военными.
Военный вертолет РФ сбили в Харьковской области, - Геращенко
Иллюстративное фото / EPA / UPG

В поселке городского типа Близнюки Харьковской области сбили российский военный вертолет. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео.

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"Геликоптер покупателей сбито в пгт Близнюки Харьковской области. Уточнил в ВСУ. Вертолёт был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад", - сообщил Антон Геращенко.

Ранее мы писали о том, что в Сети показали предсмертную переписку убитого солдата РФ с матерью. Солдат написал следующее: "Мне страшно, мы хе**чим по всем подряд, даже по мирным. По всем подряд. Нам сказали, что они нас будут приветствовать, а они кидаются под нашу технику, не дают проехать".

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