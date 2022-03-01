Как вести себя при обстреле: Советы от полиции

Пережить обстрел можно, зная базовые правила поведения в этой ситуации

Пресс-служба патрульной полиции опубликовала рекомендации, как себя вести при обстреле.

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Если обстрел застал вас на улице, не мешкая лягте на землю, закройте голову руками и откройте рот, чтобы избежать контузии при близком взрыве. По возможности найдите укрытие, которое закроет вас со стороны, откуда стреляют:

подъезд дома,

подземный переход,

высокий бордюр,

смотровая яма открытого (на воздухе) гаража или СТО,

воронки от предыдущих взрывов.

Оказавшись в подъезде дома, обязательно закройте дверь, прижмитесь в угол и по возможности спрячьтесь под лестницей, но не возле окна.

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Если обстрел застал вас в общественном транспорте, как только его остановят, отбежите от дороги и от зданий, а затем лягте на землю.

Никогда не прячьтесь под автомобилями и прочей техникой.

Если обстрел застал в квартире и есть возможность БЕЗОПАСНО спуститься в укрытие, сделайте это. Не забудьте взять заранее подготовленные необходимые вам вещи.

Если возможности спуститься в укрытие нет, то в квартире лучше прятаться за несущими стенами. Наиболее крепкими местами являются углы. Поэтому санузел или прихожая обычно наиболее безопасны. Там нужно лечь на пол и накрыть голову подушкой.

Напомним, украинцам рассказали, как вести себя на блокпостах. При приближению к блокпосту необходимо, в частности, снизить скорость авто, заранее приготовить документы для проверки и не вести видеосъемку.

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