Как вести себя при обстреле: Советы от полиции
Пресс-служба патрульной полиции опубликовала рекомендации, как себя вести при обстреле.
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Если обстрел застал вас на улице, не мешкая лягте на землю, закройте голову руками и откройте рот, чтобы избежать контузии при близком взрыве. По возможности найдите укрытие, которое закроет вас со стороны, откуда стреляют:
- подъезд дома,
- подземный переход,
- высокий бордюр,
- смотровая яма открытого (на воздухе) гаража или СТО,
- воронки от предыдущих взрывов.
Оказавшись в подъезде дома, обязательно закройте дверь, прижмитесь в угол и по возможности спрячьтесь под лестницей, но не возле окна.
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Если обстрел застал вас в общественном транспорте, как только его остановят, отбежите от дороги и от зданий, а затем лягте на землю.
Никогда не прячьтесь под автомобилями и прочей техникой.
Если обстрел застал в квартире и есть возможность БЕЗОПАСНО спуститься в укрытие, сделайте это. Не забудьте взять заранее подготовленные необходимые вам вещи.
Если возможности спуститься в укрытие нет, то в квартире лучше прятаться за несущими стенами. Наиболее крепкими местами являются углы. Поэтому санузел или прихожая обычно наиболее безопасны. Там нужно лечь на пол и накрыть голову подушкой.
Напомним, украинцам рассказали, как вести себя на блокпостах. При приближению к блокпосту необходимо, в частности, снизить скорость авто, заранее приготовить документы для проверки и не вести видеосъемку.
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