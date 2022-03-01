Румыния поддержала немедленное вступление Украины в ЕС

28 февраля Украина обратилась в Европейский союз относительно немедленного присоединения к блоку по специальной процедуре.

Румыния поддержала немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, сообщил в Twitter румынский президент Клаус Йоханнис. Уже девять государств ЕС выступают за предоставление нашей стране перспективы вступления в европейский блок.

Йоханнис подчеркнул, что Румыния полностью поддерживает интеграцию Украины, а также Молдовы и Грузии в Европейский Союз. По его словам, Румыния сделает все возможное, чтобы это произошло.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина обратилась в Европейский Союз относительно немедленного присоединения к блоку по новой специальной процедуре. Соответствующую заявку подписали Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заявка на вступление в Европейский Союз подана нашей страной в соответствии со статьей 49 Договора про ЕС. Европейская комиссия обычно рассматривает заявки до 18 месяцев, но Украина просит о принятии по специальной процедуре.

Между тем, ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами. Россия за первые пять дней вторжения в Украину уже потеряла более 5 700 военнослужащих убитыми и ранеными

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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