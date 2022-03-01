ВСУ показали, как под Киевом тонут сбитые вертолеты РФ
В Киевской области ВСУ подбили два вражеских вертолета. Обе машины упали в большой водоем и утонули. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Вооруженных сил Украины.
Читайте также: Как вести себя при обстреле: Советы от полиции
Как утверждается, на кадрах, снятых где-то неподалеку от Киева, около двадцати российских вертолетов пересекали большой водоем. В этот момент два из них были сбиты и упали в воду.
Отметим, что по данным Генштаба, на утро 1 марта потери российской армии составили:
- личный состав – 5710 человек, пленными – 200,
- самолеты – 29,
- вертолеты – 29,
- танки – 198,
- другая бронетехника – 846,
Читайте также: Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской ОГА
- артиллерийские системы – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО – 24,
- цистерны с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2,
- автомобили – 305.
Напомним, по данным главы ОГА, Волноваха почти уничтожена. ВСУ удерживают город, но от него мало что осталось.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.