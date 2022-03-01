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ВСУ показали, как под Киевом тонут сбитые вертолеты РФ

Две машины упали в водоем и затонули
 |  Автор: Юрий Кобзар
ВСУ показали, как под Киевом тонут сбитые вертолеты РФ
Иллюстративное фото / facebook.com/mod.mil.rus

В Киевской области ВСУ подбили два вражеских вертолета. Обе машины упали в большой водоем и утонули. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Вооруженных сил Украины.

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Как утверждается, на кадрах, снятых где-то неподалеку от Киева, около двадцати российских вертолетов пересекали большой водоем. В этот момент два из них были сбиты и упали в воду.

Отметим, что по данным Генштаба, на утро 1 марта потери российской армии составили:

  • личный состав – 5710 человек, пленными – 200,
  • самолеты – 29,
  • вертолеты – 29,
  • танки – 198,
  • другая бронетехника – 846,

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  • артиллерийские системы – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО – 24,
  • цистерны с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2,
  • автомобили – 305.

Напомним, по данным главы ОГА, Волноваха почти уничтожена. ВСУ удерживают город, но от него мало что осталось.

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