ВСУ показали, как под Киевом тонут сбитые вертолеты РФ

Две машины упали в водоем и затонули

В Киевской области ВСУ подбили два вражеских вертолета. Обе машины упали в большой водоем и утонули. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Как вести себя при обстреле: Советы от полиции

Как утверждается, на кадрах, снятых где-то неподалеку от Киева, около двадцати российских вертолетов пересекали большой водоем. В этот момент два из них были сбиты и упали в воду.

Отметим, что по данным Генштаба, на утро 1 марта потери российской армии составили:

личный состав – 5710 человек, пленными – 200,

самолеты – 29,

вертолеты – 29,

танки – 198,

другая бронетехника – 846,

Читайте также: Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской ОГА

артиллерийские системы – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО – 24,

цистерны с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2,

автомобили – 305.

Напомним, по данным главы ОГА, Волноваха почти уничтожена. ВСУ удерживают город, но от него мало что осталось.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.