Украина получит новую партию беспилотников Bayraktar, - посол

Сколько конкретно ударных турецких беспилотников получит наша страна – не сообщается.

Турция отправит Украине новую партию своих ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает турецкое издание Tele1.

Сколько конкретно ударных турецких беспилотников получит наша страна – не сообщается. Также не известно, когда будет осуществлена поставка.

По словам Пристайко, у ВСУ есть достаточное количество операторов БПЛА.

"У нас достаточно операторов дронов, и они сейчас учатся в Турции", - сказал украинский дипломат.

Напомним, в Украине в 2022 году планировали начать производство беспилотников Bayraktar. Для этого планировали построить завод. Из-за вторжения России в Украину этот замысел, видимо, пока не будет реализовываться.

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По данным Генштаба ВСУ за первые пять дней начала российского вторжения в Украину украинские военнослужащие сбили 29 самолетов и 29 вертолетов оккупантов, уничтожили 198 танков, 846 боевых бронированных машин. Активно используются беспилотники Bayraktar.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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