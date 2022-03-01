ВСУ могут нанести удар по Беларуси, - СНБО

Такое решение должен принять верховный главнокомандующий

ВСУ нанесут удар по военным объектам на территории Беларуси, если такое решение примет главнокомандующий. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире новостного телемарафона.

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Так, журналист спросил Данилова, возможно ли нанесение превентивных ударов по объектам в Беларуси.

"Наши войска уничтожают ту технику и ресурсы, которые есть в нашей стране. Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано. Конечно (мы это сможем, - ред.), - ответил глава СНБО.

Напомним, ранее появились сообщения, что белорусские войска зашли на украинскую территорию в Черниговской области. Однако в Беларуси это отрицают.

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