Беларусь не воюет в Украине - Минобороны РБ

В Минобороны Беларуси отрицают участие своих солдат в "спецоперации" в Украине.

Иллюстративное фото / Украинский солдат стоит на Майдане Незалежности в Киеве 28 февраля 2022 года / EPA / UPG

Военные Беларуси не воют на территории Украины. Об этом заявило Минобороны РБ в понедельник, 28 февраля.

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"Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают", – говорится в сообщении.

При этом в Минобороны отметили, что возможное передвижение белорусских сил не означает, что они отправляются в Украину.

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"Вооруженные силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению и перемещение техники и личного состава является обычным процессом. Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении", – отметили в военном ведомстве.

Ранее мы писали о том, что Путин пообещал Макрону не бомбить население Украины.