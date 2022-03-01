Кадыровцев Украине сдала ФСБ, - Данилов

Украина получает разведданные от недовольных ФСБшников

Сотрудники российской ФСБ "сдали" Украине группу кадыровцев, перед которыми стояла задача ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона на канале Рада.

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"Спецоперация, которая должна была состояться непосредственно кадыровцами, по ликвидации нашего президента нам на сегодняшний день вполне известна. Мы получили информацию от сотрудников ФСБ, которые не имеют желания участвовать в этой кровавой войне", - заявил Данилов.

По его словам, подразделение кадыровцев, перед которыми была поставлена указанная задача, было поделено на две группы. Одну из них ВСУ уже уничтожили.

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"Одну группу уничтожили под Гостомелем, другая группа сейчас под прицелом", - заявил Данилов.

Напомним, ранее сообщает, что ВСУ и силы теробороны обезвредили вражескую колонну V. На видео один из военных сообщает, что колонна V – это кадыровцы.

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