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Кадыровцев Украине сдала ФСБ, - Данилов

Украина получает разведданные от недовольных ФСБшников
 |  Автор: Юрий Кобзар
Кадыровцев Украине сдала ФСБ, - Данилов
Алексей Данилов / facebook.com/rnbou

Сотрудники российской ФСБ "сдали" Украине группу кадыровцев, перед которыми стояла задача ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона на канале Рада.

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"Спецоперация, которая должна была состояться непосредственно кадыровцами, по ликвидации нашего президента нам на сегодняшний день вполне известна. Мы получили информацию от сотрудников ФСБ, которые не имеют желания участвовать в этой кровавой войне", - заявил Данилов.

По его словам, подразделение кадыровцев, перед которыми была поставлена указанная задача, было поделено на две группы. Одну из них ВСУ уже уничтожили.

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"Одну группу уничтожили под Гостомелем, другая группа сейчас под прицелом", - заявил Данилов.

Напомним, ранее сообщает, что ВСУ и силы теробороны обезвредили вражескую колонну V. На видео один из военных сообщает, что колонна V – это кадыровцы.

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