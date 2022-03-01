Почта
 

Кадыровцы, готовящие убийство Зеленского, ликвидированы - СНБО

Для ликвидации президента Украины готовили две группы кадыровцев. Одна из них уже уничтожена.
Кадыровцы, готовящие убийство Зеленского, ликвидированы - СНБО
Российские наемники готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского / Офис президента

Для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского были направлены две группы кадыровцев. Одна из этих групп уже уничтожена украинскими военными. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

"Спецоперация, которая должна была быть произведена непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента нам на сегодняшний день полностью известна. Я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне. Благодаря этому была уничтожена, непосредственно, та кадыровская элитная группа, которая приехала сюда для ликвидации нашего президента", - отметил он. 

По словам Алексея Данилова, по прибытию в Украину кадыровцы разделились на две группы. 

Читайте также: Зеленский – Путину: Ты убил 16 детей

"Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, вторая сейчас находится под прицелом. Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о главной цели российской оккупационной армии - захват столицы Украины и ликвидация руководства государства. 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK