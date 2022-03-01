Кадыровцы, готовящие убийство Зеленского, ликвидированы - СНБО
Для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского были направлены две группы кадыровцев. Одна из этих групп уже уничтожена украинскими военными. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.
"Спецоперация, которая должна была быть произведена непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента нам на сегодняшний день полностью известна. Я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне. Благодаря этому была уничтожена, непосредственно, та кадыровская элитная группа, которая приехала сюда для ликвидации нашего президента", - отметил он.
По словам Алексея Данилова, по прибытию в Украину кадыровцы разделились на две группы.
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"Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, вторая сейчас находится под прицелом. Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля", - подытожил он.
Напомним, ранее сообщалось о главной цели российской оккупационной армии - захват столицы Украины и ликвидация руководства государства.