Кадыровцы, готовящие убийство Зеленского, ликвидированы - СНБО

Для ликвидации президента Украины готовили две группы кадыровцев. Одна из них уже уничтожена.

Для ликвидации президента Украины Владимира Зеленского были направлены две группы кадыровцев. Одна из этих групп уже уничтожена украинскими военными. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

"Спецоперация, которая должна была быть произведена непосредственно кадыровцами по ликвидации нашего президента нам на сегодняшний день полностью известна. Я могу сказать, что мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не имеют желания принимать участия в этой кровавой войне. Благодаря этому была уничтожена, непосредственно, та кадыровская элитная группа, которая приехала сюда для ликвидации нашего президента", - отметил он.

По словам Алексея Данилова, по прибытию в Украину кадыровцы разделились на две группы.

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"Мы их отслеживали. Одна группа была накрыта в Гостомеле, вторая сейчас находится под прицелом. Мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу страну. Это наша земля", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о главной цели российской оккупационной армии - захват столицы Украины и ликвидация руководства государства.