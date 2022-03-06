Эвакуация из Мариуполя начнется в 12:00 – горсовет

Эвакуацию мирного населения проведут по гуманитарному "зеленому" коридору, говорится в сообщении.

Иллюстративное фото / Одна из женщин-добровольцев из Одессы, 5 марта 2022 года / EPA / UPG

В воскресенье, 6 марта, из Мариуполя Донецкой области проведут эвакуацию мирного населения в 12:00. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины", - отмечается в сообщении.

Гуманитарный "зеленый" коридор выбран по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье

Эвакуацию проведут из трех локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53),

Драматический театр (Театральная площадь, 1),

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)", - подчеркивают в горсовете.

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По маршруту также можно передвигаться на личном автомобиле, двигаясь в колонне за автобусами. Колонну будет сопровождать Красный крест.

"Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещается. Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами Национальной полиции", -говорится в сообщении.

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