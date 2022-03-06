Киву подозревают в госизмене - генпрокурор

Нардеп Кива нанес Украине непоправимый ущерб действиями и заявлениями, говорится в сообщении.

Народный депутат Илья Кива получил подозрение в государственной измене. В ближайшее время его могут огласить в международный розыск. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, другой не будет", - написала она в соцсети.

Венедиктова отметила, что Кива своими заявлениями и поступками нанес ущерб государству.

"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на границах соседних государств, а многие никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и бесполезно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов", - отметила Венедиктова.

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