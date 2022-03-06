Россияне установили Грады в центре села

Враг установил системы залпового огня в центре густонаселенного села.

Разведка Украины зафиксировала размещение российских Градов, ведущих обстрел мирных городов и сел Украины. Соответствующее видео опубликовал паблик Повернись живим в Facebook.

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"Россияне обстреливают наших военных из-за спин мирного населения. Это видео мы сняли вчера, 5 марта. На нем ясно видно, как российские установки Град, расположенные среди густонаселенной деревни, один за другим выпускают снаряды", - отмечают разведчики.

Ранее мы писали о том, что в Геническе, Каховке и Каланчаке массово протестуют против оккупантов.

В это время в Москве перевернулся автозак с задержанными россиянами, выступившими против войны с Украиной.