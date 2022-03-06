В Москве автозак с задержанными против войны перевернулся - СМИ
В воскресенье, 6 марта, по всей территории Российской Федерации проходят массовые митинги против войны с Украиной. По данным журналистов, в 44 городах РФ полиция задержала 1950 человек. Об этом пишут российские СМИ.
Читайте также: Visa и Mastercard прекращают работу в России
В частности, в Москве были жестко задержаны 416 человек, которых попросили сесть в автозак для выяснения обстоятельств.
Читайте также: В Москве на акции протеста против войны в Украине задержали детей
Один из автозаков перевернулся вместе с задержанными людьми, выступающими против войны с Украиной. Это произошло на Комсомольском проспекте в результате столкновения с легковой машиной. В итоге автозак врезался в столб, а люди сумели спастись, выбравшись через люк.
Ранее мы писали о том, что в Геническе, Каховке и Каланчаке массово протестуют против оккупантов.