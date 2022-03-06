В Москве автозак с задержанными против войны перевернулся - СМИ

По данным СМИ, в ДТП пострадали девять человек.

Иллюстративное фото / Протест в Санкт-Петербурге против "российской операции" в Украине / EPA / UPG

В воскресенье, 6 марта, по всей территории Российской Федерации проходят массовые митинги против войны с Украиной. По данным журналистов, в 44 городах РФ полиция задержала 1950 человек. Об этом пишут российские СМИ.

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В частности, в Москве были жестко задержаны 416 человек, которых попросили сесть в автозак для выяснения обстоятельств.

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Один из автозаков перевернулся вместе с задержанными людьми, выступающими против войны с Украиной. Это произошло на Комсомольском проспекте в результате столкновения с легковой машиной. В итоге автозак врезался в столб, а люди сумели спастись, выбравшись через люк.

Ранее мы писали о том, что в Геническе, Каховке и Каланчаке массово протестуют против оккупантов.