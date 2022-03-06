Тину Канделаки в Украине арестовали заочно

Гивиевну подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, говорится в сообщении.

Телеведущую и продюсера Тинатин Канделаки заочно арестовали в Украине. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Российскую деятельницу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в распространении заведомо лживой информации и пропаганды.

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"И к вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. По обыкновению, сдержанно, без эмоций, на которые я не имею права, исключительно с целью проинформировать вас о положении ваших дел. Дел уголовных, должна заметить….Прокуроры, проанализировав контент телеграмм канала, принадлежащего вам, крайне удивились - вы являетесь одним из ключевых распространителей идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой", - заявила Венедиктова.

По словам генпрокурора, в ближайшее время Тину Канделаки объявят в международный розыск.

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