На зарплаты и пенсии: Британия даст Украине еще $100 млн

Деньги будут предоставлены в бюджет страны через Всемирный банк.

Великобритания дополнительно выделит Украине сумму в $100 млн. Деньги будут потрачены, в том числе, на зарплаты и пенсии граждан. Об этом говорится в публикации на сайте британского правительства.

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Так, в сообщении указывается, что $100 млн будут выделены в украинский госбюджет для смягчения финансового давления, которое было вызвано российским вторжением. Считается, что деньги будут использованы для выплаты сотрудникам государственного сектора, а также для поддержки системы соцзащиты и выплаты пенсий. Украине передадут указанную сумму через Всемирный банк.

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"С начала незаконного и жестокого нападения России мы видели, как мощно мир выступил в солидарности с непоколебимым народом Украины. Помощь Великобритании уже получают те, кто больше всего в ней нуждается, они получают медицинские товары и вещи первой необходимости", — говорится в сообщении.

Вместе с этим в британском правительстве отметили, что новое финансирование должно помочь людям, сталкивающимся с ухудшением гуманитарной обстановки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина приостановила экспорт ряда продуктов.

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