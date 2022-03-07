Гостомель, Буча, Ирпень становятся вторым донецким аэропортом - Монастырский

Министр внутренних дел Украины заявил, что врагу хочется захватить именно эти города, но украинская армия мужественно отбивает.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся вторым донецким аэропортом. Российские оккупанты хотят захватить именно эти города, однако украинская армия мужественно отбивает их. Об этом министр сообщил во время включения во всеукраинском телемарафоне.

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Глава МВД отмечает, что в Гостомеле, Буче, Ирпене постоянно ведутся бои и есть утраты как со стороны противника, так и со стороны Украины. Однако к Киеву подойти врагу не позволяют, как бы тем не хотелось.

"Это города противнику невероятно важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву, как этого хотел бы противник еще 5 дней назад," - сообщил Монастырский.

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Также министр добавил, что все внимание уделяется эвакуации мирных жителей Мариуполя и Волновахи, доставки туда гуманитарной помощи. Упомянул Монастырский и бомбардировку Винницы.

"Восемь тяжелых снарядов попали в аэропорт. Спасатели долго не могли потушить пожар. Это действительно очередная трагедия, которая говорит, что враг продолжает уничтожать инфраструктуру, и нам придется восстанавливать это шаг за шагом дальше," - рассказал глава МВД.

Ранее мы писали, что рашисты убили главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко. Вместе с помощниками их расстреляли во время раздачи еды и лекарств.