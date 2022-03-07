В Одессе ВСУ уничтожили российский корабль

В это же время военные РФ нанесли ракетный удар по селу в Одесской области.

Войска РФ продолжают нести потери. Так, в Одессе ВСУ был уничтожен российский корабль. Об этом сообщил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на своей странице в Facebook.

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Говоря о корабле, политик отметил, что власти держали интригу. Враг продолжает нести потери.

"Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел на*уй. В врага потери, наши молодцы… Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль", — сказал Братчук.

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Напомним, ранее стало известно о ракетном ударе, который россияне нанесли по селу в Одесской области.

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