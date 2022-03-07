Власти взяли под контроль цены на главные товары

Правительство не допустит заработка на войне, говорит премьер

В Украине будут контролировать цены на товары первой необходимости, а 12 украинских ТЭС будут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за куб. м. Такое решение принято Кабинетом Министров Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Чрезвычайно важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду", — сказал Шмыгаль.

Глава правительства выразил уверенность, что фиксированная цена на газ для указанных предприятий позволит им стабильно работать и снабжать украинские домохозяйства электроэнергией даже при перебоях с поставкой угольной продукции.

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Кроме того, Кабмин принял решение, которое позволит стабилизировать цены на товары первой необходимости. Областные военные администрации совместно с Нацполицией и Гослекслужбой будут контролировать цены на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

"Не стоит некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", — подчеркнул премьер.

Напомним, появилась инструкция, как действовать беженцам после выезда из Украины.

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