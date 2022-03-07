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На Сумщине у россиян потери в 50% - Генштаб ВСУ

Моральное состояние вражеских войск ухудшается, говорят в Штабе
 |  Автор: Юрий Кобзар
На Сумщине у россиян потери в 50% - Генштаб ВСУ
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Российские войска, которые действовали в районе Ахтырки и Конотопа Сумской области, потеряли до половины своего состава и теперь нуждаются в перегруппировке. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Отмечается, что украинская армия продолжает вести оборонительные бои в Южной, Восточной и Северной операционных зонах, а Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района.

"Группировка врага, действующая на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка, потеряла до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов", - заявили в Генштабе.

Также отмечается, что морально-психологическое состояние солдат врага остается очень низким и продолжает ухудшаться.

"На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России", - говорят в Штабе.

Напомним, в оккупированных городах не стихают народные протесты. Россиян встречают протестами и проклятиями, вместо цветов и караваев.

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