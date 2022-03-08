Генштаб озвучил свежие данные российских потерь

Армия РФ продолжает быстро терять людей и технику

С момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину общие боевые потери россиян уже превысили 12 тысяч человек. Об этом сообщает в Фейсбуке Генштаб ВСУ.

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Таким образом, общий список российских потерь имеет следующий вид:

личный состав – почти 12 тысяч человек,

танки – 303,

другая бронетехника – 1036,

артиллерийские системы – 120,

РСЗО – 56,

средства ПВО – 27,

самолеты – 48,

вертолеты – 80,

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автомобили – 474,

корабли и катера – 3,

цистерны с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в штабе.

Напомним, Генштаб заявил, что наступление РФ значительно замедлилось. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

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