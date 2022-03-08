Почта
 

Генштаб озвучил свежие данные российских потерь

Армия РФ продолжает быстро терять людей и технику
 |  Автор: Юрий Кобзар
Генштаб озвучил свежие данные российских потерь
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

С момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину общие боевые потери россиян уже превысили 12 тысяч человек. Об этом сообщает в Фейсбуке Генштаб ВСУ.

Читайте также: УЗ эвакуировала в западные регионы 1,5 млн человек

Таким образом, общий список российских потерь имеет следующий вид:

  • личный состав – почти 12 тысяч человек,
  • танки – 303,
  • другая бронетехника – 1036,
  • артиллерийские системы – 120,
  • РСЗО – 56,
  • средства ПВО – 27,
  • самолеты – 48,
  • вертолеты – 80,

Читайте также: К штурму Киева РФ планирует привлечь наемников

  • автомобили – 474,
  • корабли и катера – 3,
  • цистерны с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в штабе.

Напомним, Генштаб заявил, что наступление РФ значительно замедлилось. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK