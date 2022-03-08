Генштаб озвучил свежие данные российских потерь
Армия РФ продолжает быстро терять людей и технику
С момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину общие боевые потери россиян уже превысили 12 тысяч человек. Об этом сообщает в Фейсбуке Генштаб ВСУ.
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Таким образом, общий список российских потерь имеет следующий вид:
- личный состав – почти 12 тысяч человек,
- танки – 303,
- другая бронетехника – 1036,
- артиллерийские системы – 120,
- РСЗО – 56,
- средства ПВО – 27,
- самолеты – 48,
- вертолеты – 80,
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- автомобили – 474,
- корабли и катера – 3,
- цистерны с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - подчеркнули в штабе.
Напомним, Генштаб заявил, что наступление РФ значительно замедлилось. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон по определенным рубежам.
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