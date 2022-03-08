Войска РФ пытались прорваться в Мариуполь по гуманитарному коридору
Российские оккупационные войска осуществили попытку прорыва в Мариуполь Донецкой области по гуманитарному коридору, организованному для эвакуации гражданского населения из города. Об этом сообщает Телеграм-канал Мариупольского горсовета.
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"В очередной раз оккупант продемонстрировал свою подлость, сделав попытку прорыва в город именно в момент зеленого коридора, организованного для людей, и создав реальную угрозу жизни гражданских лиц, пытающихся покинуть окруженный Мариуполь, находящийся под постоянным вражеским огнем", - говорится в сообщении.
На видео, снятом в 10:30 во вторник, 8 марта, зафиксировано продвижение вражеской военной техники.
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"Видеоподтверждение, снятое украинским беспилотником на Милекинской трассе, которая должна была стать зеленым коридором для безопасного движения гражданских лиц", - говорится в подписи к видеоролику.
В горсовете отметили, что договоренности с врагом не имеют никакого смысла и могут спровоцировать еще больше невинных жертв среди украинских граждан.
Ранее сообщалось, что военные РФ вновь сорвали эвакуацию из Мариуполя. Напомним, колонна с гумпомощью Мариуполю остановилась из-за боевых действий.
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