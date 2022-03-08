Как получить свидетельство о рождении ребенка в военных условиях

Если ребенок родился не в больницы, получение справки пройдет по упрощенной процедуре

Государство упростило процедуру выдачи справки о рождении ребенка, который появился на свет за пределами медицинского учреждения. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Она сообщила, что 4 марта Минздрав издал специальный указ о процедуре регистрации новорожденного ребенка в условиях военного положения. Теперь в случае, если младенец появился на свет за пределами роддома или больницы, справку о рождении в форме медицинского свидетельства о рождении может выдать любой медработник, который присутствовал при родах или провел первый осмотр новорожденного.

"Подтверждать рождение ребенка таким образом смогут все медицинские работники, в том числе те, кто оказывает экстренную медицинскую помощь. В случае невозможности выписать медицинское свидетельство о рождении, медработник может выписать справку произвольной формы", - отметила Денисова.

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Она также сообщила, что мать может обратиться лично в учреждение охраны здоровья и получить соответствующую справку. Для этого нужно предъявить документы о наблюдении беременности или же быть зарегистрированной в электронной системе охраны здоровья и иметь там записи о беременности.

Напомним, войска РФ пытались прорваться в Мариуполь по гуманитарному коридору. В горсовете отметили, что договоренности с врагом не имеют никакого смысла и могут спровоцировать еще больше невинных жертв среди украинских граждан.

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