ООН больше давит на Украину, чем на агрессора - омбудсмен Лубинец

Украина фиксирует нарушения прав украинцев и условий деятельности международных организаций.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о давлении со стороны ООН на Украины. Как признается омбудсмен в интервью "Голосу Америки", организация нарушает как права украинцев, так и условия деятельности международных организаций. Отчего позволяется России не допускать Красный Крест к украинским военнопленным.

Лубинец подчеркивает, что семьи пленных обязаны знать, в каких условиях держат их близких.

"Не менее одного раза в месяц они имеют право на переписку. Обязательно, если начался судебный процесс, должен быть обеспечен доступ адвокатов. Также должно сообщаться, если военнослужащих переводят в другое место. Россия не выполняет ни одну из этих норм. Российская Федерация вообще не допускает Международный комитет Красного Креста. Они это фиксируют, а сделать ничего не могут. Реакции никакой. Такая же ситуация и по Организации Объединенных Наций," - заявил омбудсмен.

Также ООН не пускают на оккупированную территорию, несмотря на сформированные 4 миссии в Украине. Уполномоченный ВРУ также добавил, что имеются вопросы и к самой организации, которая больше давит на Украину, чем на страну-агрессор.

"У нас больше всего вопросов относительно ее деятельности. Сейчас мы видим, что она практически приравнивает жертву и нападающего. Яркий пример - это украинское зерно. Вместо того, чтобы заставить Россию разблокировать украинские порты и обеспечить безопасное прохождение судов, ООН начала переговоры и заставила подписать соглашение. То есть мне кажется, что они больше давят на нас, чем на агрессора. И я часто публично в разговорах с представителями институции говорю об этом. Возможно, они тоже ищут какие-то дополнительные механизмы, но, когда я получаю информацию о создании дополнительной миссии, чтобы помогать гражданам Украины, у меня это вызывает лишь скептическую улыбку," - отметил Лубинец.

Ранее мы писали, что Россия плохо обеспечивает и вооружает свои новые подразделения. ГУР обнародовало перехват диалога боевика, который жалуется на плохое обеспечение.