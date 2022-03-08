Поклонская приехала в оккупированный Херсон

ВСУ уже пообещали, что "няш-мяш" скоро окажется в плену

Поклонская приехала в Украину с оккупационными войсками / t.me/zsuwar

Бывшая прокурор оккупационной администрации Крыма Наталья Поклонская снова вернулась на территорию Украины. В этот раз она приехала в недавно захваченную российскими войсками Херсонскую область, сообщают российские СМИ.

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Утверждается, что Поклонская вместе с Росгвардией привезла продукты питания и лекарства на оккупированную территорию Херсонской области.

При этом она заявила, что "националисты угрожают расправой местному населению, вплоть до поджогов дома, если те примут гумпомощь от России".

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Примечательно, что ВСУ уже в курсе возвращения предательницы и пригрозили взять ее в плен.

Напомним, в оккупированных городах не стихают народные протесты. Россиян встречают протестами и проклятиями, вместо цветов и караваев. Также известно, что люди отказываются брать "гумпомощь" оккупантов.

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