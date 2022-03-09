Украинцев попросили не рассказывать о поставках оружия для ВСУ

Для врага должно быть сюрпризом то, чем его будут встречать ВСУ, говорят в Минобороны

Украинцев просят не распространять информацию о получении нового оружия от западных партнеров, чтобы не информировать врага. С соответствующим обращением выступил министр обороны Алексей Резников.

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Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество является достаточно деликатной темой, где требуется взвешенный подход при публичных комментариях.

"В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздержитесь от комментариев по этому поводу. Оставьте право высказываться на эти темы исключительно официальным лицам", - призвал Резников.

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Глава Минобороны отметил, что раскрытие подобного рода информации может обернуться потерями среди украинских бойцов.

"Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, который негативно влияет на результат. Это может затруднить получение дополнительных возможностей нашей армией, которые она просто должна получить. Вследствие этого Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!"- заявил министр.

Резников отметил, что враг не должен знать, что его ожидает.

Напомним, в МВД считают, что нужно выстоять 7-10 дней, Путина заставят сесть за стол переговоров. Украина важна для мира, а потому ему стоит играть в игру "снижения цены на газ", считают в министерстве.

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