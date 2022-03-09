Глава государства призвал военных не верить, что в Украине у них есть какие-то шансы.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к войскам РФ. Он предложил им спасаться и просто уходить. Слова политика прозвучали в рамках его видеообращения.

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"Вы еще можете спастись, если просто уйдете", — заявил Зеленский.

Он призывает российских военнослужащих не верить командирам, которые говорят, якобы у них есть шансы в Украине.

"Вас здесь ничего не ждет, кроме гибели и плена", — добавил президент.

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По словам главы государства, у украинской стороны есть перехват о том, что российские командиры "уже все понимают".

"Нужно заканчивать войну, надо возвращаться к миру, уходите из наших домов, идите к себе", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский упрекнул США за промедление с самолетами.

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