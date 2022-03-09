Войска РФ готовятся к новому штурму Киева

Несмотря на высокие потери и низкий моральный дух войск оккупанты хотят снова штурмовать столицу Украины

Российская армия готовит новый штурм Киева. Об этом говорится в дневной сводке Генштаба ВСУ.

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"Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева; обеспечении сухопутного коридора между ВОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что оккупанты несут потери в живой силе и технике, а личный состав деморализован и активно сдается в плен либо дезертирует. И хотя из-за всего этого российская армия значительно снизила темпы продвижения, враг не отказался от планов дальнейшего наступления.

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"Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении н.п. Фастов противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении", - говорят в Генштабе.

Напомним, Зеленский обратился к войскам РФ. Глава государства призвал военных не верить, что в Украине у них есть какие-то шансы.

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