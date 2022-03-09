Встреча Кулеба – Лавров в Турции: Известны требования Украины

Завтра должны состояться российско-украинские переговоры на уровне глав МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три главные требования, которые он завтра намерен обсудить во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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По словам главы украинской дипломатии, Украина будет настаивать на выполнении трех основных требований:

прекращение огня;

освобождение оккупированных территорий;

решение гуманитарных вопросов.

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"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму", - рассказал Кулеба.

В то же время украинский министр отметил, что, благодаря успехам защитников Украины и введению мощных санкций против РФ, он едет на эти переговоры с сильной позицией.

Напомним, Зеленский упрекнул США за промедление с самолетами. НАТО всё никак не может решиться на передачу Украине старых самолетов.

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