Встреча Кулеба – Лавров в Турции: Известны требования Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три главные требования, которые он завтра намерен обсудить во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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По словам главы украинской дипломатии, Украина будет настаивать на выполнении трех основных требований:
- прекращение огня;
- освобождение оккупированных территорий;
- решение гуманитарных вопросов.
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"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму", - рассказал Кулеба.
В то же время украинский министр отметил, что, благодаря успехам защитников Украины и введению мощных санкций против РФ, он едет на эти переговоры с сильной позицией.
Напомним, Зеленский упрекнул США за промедление с самолетами. НАТО всё никак не может решиться на передачу Украине старых самолетов.
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