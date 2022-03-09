В Скадовске оккупанты украли из горсовета компьютеры

Российские оккупанты запретили проводить политические митинги.

Российские оккупанты сегодня, 9 марта, захватили Скадовск. Они разгромили местный горсовет и вынесли из него все компьютеры, сообщает Суспільне.

По словам мэра Скадовска Александра Яковлева, оккупанты утром зашли в горсовет. Они открыли все кабинеты, заглянули в сейфы, а потом вынесли все системные блоки компьютеров.

Яковлев также рассказал, что российские оккупанты запретили проводить политические митинги.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области российские оккупанты задержали более 400 человек, которые выходили на мирные акции протеста. На подавление мирных митингов против российской оккупации бросили подразделения Росгвардии. Тем не менее, украинцы продолжают протестовать. Сегодня, например, мирный митинг состоялся в Скадовске, несмотря на запрет.

Ранее стало известно, что в Харьковской области украинская армия отбила Чугуев. В ходе боев оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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Скадовск / facebook.com/irina.bulgak.11/

Скадовск / facebook.com/irina.bulgak.11/