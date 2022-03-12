Под Сумами украинцы захватили 3 танка и САУ (видео)
В Сумской области бойцы Сил территориальной обороны захватили у российских оккупантов три танка Т-72 и 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С". Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Минобороны Украины.
В сообщении говорится, что во время боя, в котором захватили три танка и САУ, погибло не менее двух российских военнослужащих.
Нужно отметить, что российские оккупанты практически с самого первого дня своего вторжения в Украину пытаются захватить Сумскую область и Сумы. Некоторые населенные пункты они захватили. Однако, например, защитники Сум, отбили все атаки.
Сегодня рано утром, 12 марта, российские самолеты нанесли авиаудар по Сумам. В результате поврежден водоканал, прекращена подача воды.
Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.
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