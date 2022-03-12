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Под Киевом уничтожили 5 единиц техники оккупантов

Бой произошел в села Скибина, в нем участвовали бойцы 112-й бригады Сил территориальной обороны.
 |  Автор: Виталий Кулак
Под Киевом уничтожили 5 единиц техники оккупантов
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces/

В Киевской области бойцы 112-й бригады Сил территориальной обороны во время боя в села Скибина уничтожили 5 единиц военной техники российских оккупантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-центр Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что бой в селе Скибина произошел 10 марта. Украинские бойцы из ПТРК "Стугна" подбили два танка, один БМП, один БТР с личным составом на броне, один бронированный автомобиль.

Между тем, по данным Минобороны Великобритании, российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, в ближайшие дни могут начать новое наступление на Киев, а также на некоторые другие украинские города.

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Украинские бойцы за первые 16 дней войны с Россией сбили 58 самолетов и 83 вертолета оккупантов. Всего российские войска по состоянию на утро 12 марта потеряли более 12 000 человек убитыми и ранеными.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия может прибегнуть в Украине к террористическим методам ведения войны.

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