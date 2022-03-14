19-е сутки войны: Генштаб ВСУ обновил потери РФ
Россияне потеряли свыше 2 тыс единиц техники.
В начала войны против Украины потери войск России составили более 12 тыс человек. Актуальную информацию по состоянию на 19-е сутки войны, 14 марта, опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
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Так, ориентировочно общие потери РФ с 24 февраля по 14 марта составляют:
- более 12 тыс человек личного состава
- 389 танков
- 1 249 боевых бронированных машин
- 150 артиллерийских систем
- 64 реактивных систем залпового огня
- 34 средства ПВО
- 77 самолетов
- 90 вертолетов
- 617 единиц автомобильной техники
- 3 корабля/катера
- 60 цистерн с ГСМ
- 8 беспилотников оперативно-тактического уровня
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В Генштабе отметили, что информация о потерях россиян продолжает уточняться, так как вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.
Ранее сообщалось, что военные РФ отказываются ехать в Украину.
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