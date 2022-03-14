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19-е сутки войны: Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Россияне потеряли свыше 2 тыс единиц техники.
19-е сутки войны: Генштаб ВСУ обновил потери РФ
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

В начала войны против Украины потери войск России составили более 12 тыс человек. Актуальную информацию по состоянию на 19-е сутки войны, 14 марта, опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook

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Так, ориентировочно общие потери РФ с 24 февраля по 14 марта составляют:

  • более 12 тыс человек личного состава
  • 389 танков
  • 1 249 боевых бронированных машин
  • 150 артиллерийских систем
  • 64 реактивных систем залпового огня
  • 34 средства ПВО
  • 77 самолетов
  • 90 вертолетов
  • 617 единиц автомобильной техники
  • 3 корабля/катера
  • 60 цистерн с ГСМ 
  • 8 беспилотников оперативно-тактического уровня

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В Генштабе отметили, что информация о потерях россиян продолжает уточняться, так как вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий. 

Ранее сообщалось, что военные РФ отказываются ехать в Украину.

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