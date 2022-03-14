19-е сутки войны: Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Россияне потеряли свыше 2 тыс единиц техники.

В начала войны против Украины потери войск России составили более 12 тыс человек. Актуальную информацию по состоянию на 19-е сутки войны, 14 марта, опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Так, ориентировочно общие потери РФ с 24 февраля по 14 марта составляют:

более 12 тыс человек личного состава

389 танков

1 249 боевых бронированных машин

150 артиллерийских систем

64 реактивных систем залпового огня

34 средства ПВО

77 самолетов

90 вертолетов

617 единиц автомобильной техники

3 корабля/катера

60 цистерн с ГСМ

8 беспилотников оперативно-тактического уровня

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В Генштабе отметили, что информация о потерях россиян продолжает уточняться, так как вести подсчеты сложно из-за высокой интенсивности боевых действий.

Ранее сообщалось, что военные РФ отказываются ехать в Украину.

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