В центре Донецка упали осколки огромного снаряда

Предположительно, сбили "Точку У".

В центре временно оккупированного Донецка упали осколки огромного снаряда. Пока официальной информации о точном названии снаряда нет, однако по словам местных жителей был сбита "Точка У". Об этом сообщают телеграм-каналы.

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Основываясь на фото и видео, можно увидеть, что горящие осколки от снаряда дымятся на центральной улице и возле здания ОГА. Донецк затянуло дымом.

Сообщается о минимум 8 погибших, среди которых есть дети.

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Отметим, что "Точка У" - это ракетный комплекс, который способен попадать по цели на расстоянии до 120 км с отклонением до 95 метров. Боевая часть может быть осколково-фугасной, кассетной или с пассивной радиолокационной ГСН (головка самонаведения) для уничтожения РЛС (радиолокационной станции).

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