Подоляк о ходе переговоров с РФ: "Тяжело, но идет"

Проблема состоит в том, что у сторон разные политические системы, сказал он.

Сегодня, 14 марта, проходит четвертый раунд переговоров Украины и России. Подробности о мирном процессе рассказал член украинской делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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"Стороны активно высказывают свои позиции, уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет", — написал политик.

По его словам, причина разногласий заключается в том, что у сторон разные политические системы.

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"Украина — это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия — это ультимативное подавление своего собственного общества", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее мы сообщали, что будут обсуждать делегации на сегодняшних переговорах.

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