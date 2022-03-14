ВСУ ударили по россиянам, прячущимся в лесу под Гостомелем

Для атаки военные использовали артиллерию и дроны.

ВСУ ударили по россиянам, которые пытались спрятаться в лесу под Гостомелем, что в Киевской области. Об этом сообщает ELINT News на своей странице в Twitter.

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Так, к публикации был прикреплен ролик, показывающий атаку. При его просмотре видно, как российские войска пытались скрыться среди деревьев в лесу, расположенном в нескольких километрах от аэродрома Гостомеля. Но врага удалось найти и в дальнейшем уничтожить.

Ukrainian artillery strike using drones on Russian forces hiding in a forest pic.twitter.com/3FdELqA5bf — ELINT News (@ELINTNews) March 14, 2022

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Для удара по войскам РФ ВСУ использовали артиллерию и дрон, говорится в сообщении. Согласно видеозаписи, была уничтожена не только живая сила, но и техника противника.

Ранее сообщалось, что выжившие солдаты РФ массово отказываются воевать дальше.

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