Почта
 

ВСУ ударили по россиянам, прячущимся в лесу под Гостомелем

Для атаки военные использовали артиллерию и дроны.
ВСУ ударили по россиянам, прячущимся в лесу под Гостомелем
Кадр из видео / ELINT News / Twitter

ВСУ ударили по россиянам, которые пытались спрятаться в лесу под Гостомелем, что в Киевской области. Об этом сообщает ELINT News на своей странице в Twitter.

Читайте также: Над Киевом сбили крылатую ракету оккупантов

Так, к публикации был прикреплен ролик, показывающий атаку. При его просмотре видно, как российские войска пытались скрыться среди деревьев в лесу, расположенном в нескольких километрах от аэродрома Гостомеля. Но врага удалось найти и в дальнейшем уничтожить.

Читайте также: Горящий и полуразрушенный Мариуполь сняли на видео с воздуха

Для удара по войскам РФ ВСУ использовали артиллерию и дрон, говорится в сообщении. Согласно видеозаписи, была уничтожена не только живая сила, но и техника противника.

Ранее сообщалось, что выжившие солдаты РФ массово отказываются воевать дальше.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK