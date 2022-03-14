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Илон Маск вызвал Путина на бой за Украину

Миллиардер пытается добиться ответа от представителей Кремля.
Илон Маск вызвал Путина на бой за Украину
Илон Маск / EPA / UPG

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал на бой главу РФ Владимира Путина. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter

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Так, в публикации Маск предложил Путину, что ставкой поединка должна быть Украина. 

"Я бросаю вызов… Владимир Путин… В единоборстве… На кону — Украина", — написал миллиардер.

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Затем Маск отметил официальную Twitter-страницу Кремля и добавил уже на русском языке: "Вы согласны на этот бой?".

Напомним, ранее сообщалось, что пропагандиста Владимира Соловьева объявят в международный розыск.

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