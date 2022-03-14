Почта
 

В Лондоне протестующие захватили особняк российского олигарха

Олег Дерипаска потерял контроль над лондонским особняком
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Лондоне протестующие захватили особняк российского олигарха
Олег Дерипаска / EPA

В Лондоне группа протестующих проникла в особняк российского олигарха Олега Дерипраски, который попал под международные санкции за вторжение РФ в Украину. Об этом пишет местное издание ITV.

Читайте также: Яхты еще двоих российских олигархов арестовали

Отмечается, что протестующие вывесили с балкона особняка баннер с надписью “эта собственность освобождена”.

"Понятно, что активисты не собираются жить или спать в этом доме, а занимают здание по адресу Белгрейв-сквер, 5 по очереди", - пишет издание.

Читайте также: Байден объявил войну российским олигархам

Сообщается, что на место была вызвана полиция, не никаких действий они не предприняли и лишь дежурят возле особняка.

Напомним, в Италии арестовали суперяхту российского олигарха стоимостью в 530 млн евро. Яхта считается одной из самых больших в мире и принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK