В Лондоне протестующие захватили особняк российского олигарха
В Лондоне группа протестующих проникла в особняк российского олигарха Олега Дерипраски, который попал под международные санкции за вторжение РФ в Украину. Об этом пишет местное издание ITV.
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Отмечается, что протестующие вывесили с балкона особняка баннер с надписью “эта собственность освобождена”.
"Понятно, что активисты не собираются жить или спать в этом доме, а занимают здание по адресу Белгрейв-сквер, 5 по очереди", - пишет издание.
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Сообщается, что на место была вызвана полиция, не никаких действий они не предприняли и лишь дежурят возле особняка.
Напомним, в Италии арестовали суперяхту российского олигарха стоимостью в 530 млн евро. Яхта считается одной из самых больших в мире и принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.
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