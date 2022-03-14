Обогнали Иран и КНДР: Против России ввели уже 6 366 санкций

На этой цифре ограничительные меры не закончатся, сказал Дмитрий Кулеба.

Против России было введено 6 366 санкций. Это число больше количества санкций, введенных против Ирана и КНДР. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Россия опередила Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера. Россия стала мировым изгнанником, токсичной страной, от которой отворачивается мир", — сказал политик.

По его словам, 6 366 санкций ввели с начала агрессии РФ против Украины, а именно с 2014 года. С начала войны было введено 3 612 ограничительных мер.

На этой цифре количество санкций не закончится, добавил Кулеба. По его словам, дипломаты продолжают работать, чтобы число ограничений увеличивалось. Например, идет работа по закрытию рынка криптовалют для России и по отказу Германии от российских энергоресурсов.

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Кроме того, ЕС готовится ввести новый пакет санкций против физлиц и юрлиц с крупными компаниями из военно-промышленного комплекса РФ. Также вскоре российским судам запретят посещать порты во всем мире, а все банки РФ отключат от SWIFT.

Министр призывает бойкотировать компании, продолжающие работу в России. В это же время 209 компаний уже вышли из рынка РФ, 378 ограничили работу частично. Но Украина этим недовольна и "будет дожимать" компании, которые пока не ушли.

Ранее сообщалось, что к санкциям против РФ присоединится и Израиль.

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