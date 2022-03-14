Израиль присоединится к санкциям против РФ

Также Израиль предложил стать посредником в российско-украинских переговорах.

Израиль разрешил въезд украинцам, у которых есть родственники в стране. / Укринформ

Израиль присоединится к международным санкциям против России. Ранее мировое сообщество обвиняло израильскую власть в поддержке российского решения напасть на Украину. Также страна изъявила желание стать посредником в переговорах РФ и Украины. Об этом пишет Антон Геращенко со ссылкой на главу МИД Израиля Яира Лапида.

Читайте также: СМИ сообщают, что Израиль советовал Зеленскому сдаться. В ОП это отрицают

Геращенко подчеркивает, что данные инициативы - это хорошо, однако Украине нужны не просто заявления, но и конкретные действия и значимые решения.

"Израиль не станет путем для обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России," - заявил Яир Лапид.

Ранее мы писали, что Израиль станет посредником в российско-украинских переговорах. Также страна разрешила въезд для тех украинцев, чьи родственники уже находятся на территории Израиля.