Израиль присоединится к санкциям против РФ
Также Израиль предложил стать посредником в российско-украинских переговорах.
Израиль присоединится к международным санкциям против России. Ранее мировое сообщество обвиняло израильскую власть в поддержке российского решения напасть на Украину. Также страна изъявила желание стать посредником в переговорах РФ и Украины. Об этом пишет Антон Геращенко со ссылкой на главу МИД Израиля Яира Лапида.
Читайте также: СМИ сообщают, что Израиль советовал Зеленскому сдаться. В ОП это отрицаютГеращенко подчеркивает, что данные инициативы - это хорошо, однако Украине нужны не просто заявления, но и конкретные действия и значимые решения.
"Израиль не станет путем для обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России," - заявил Яир Лапид.
Ранее мы писали, что Израиль станет посредником в российско-украинских переговорах. Также страна разрешила въезд для тех украинцев, чьи родственники уже находятся на территории Израиля.
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