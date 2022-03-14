В Мариуполе заработал эвакуационный коридор: выехало более 160 машин

Более, чем полторы недели Мариуполь находится в блокаде российской армии. Гуманитарные коридоры срывались, а помощь населению не могла доехать из-за постоянных обстрелов.

В Мариуполе заработал гуманитарный коридор. Из блокадного города впервые за более, чем 1,5 недели, выпустили людей. Об этом рассказал советник мера Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, не менее 50 автомобилей смогли выехать благодаря "зеленому коридору".

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Андрющенко сообщил, что у них есть фактическое подтверждение соблюдения режима тишины по направлению гуманитарного коридора для приватного транспорта за маршрутом Мариуполь. На 13:00 с города по трассе до Бердянска выехали более 160 приватных авто.

Мариупольцы выезжали согласно установленному коридору: Мариуполь - Мелекино - Портовское - Мангуш - Бердянск - Токмак - Запорожье.

В Мариуполе заработал первый гуманитарный коридор за время полномасштабной войны. / ДСНС

Всех нуждающихся жителей Мариуполя ждут по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка), чтобы предоставить первую помощь, помочь с размещением и дальнейшими действиями.

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Отметим, что Мариуполь находится в блокаде российской армии. Рашисты не придерживаются режима тишины, целенаправленно уничтожают жилые дома и медицинские, образовательные учреждения.

Ранее мы писали, что Венгрия не собирается поставлять оружие в Украину. Страна объясняет это опасностью со стороны России для стран Европы после того, как 13 марта обстреляли военный полигон во Львовской области, который расположен рядом с границей с Польшей.