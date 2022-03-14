Украина уже работает над получением арестованных активов России

Общая стоимость арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ составляет $415 млрд.

Украина уже работает над получением части арестованных активов России. Подробности рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в рамках телемарафона.

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"Я бы сейчас не хотел разглашать детали, но такая работа ведется. По санкциям мы также присоединились", — сказал политик.

По его словам, украинская сторона ведет работу с ведущими инвестиционными банками. Например, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, Deutsche Bank, JPMorgan и другие финучреждения уже фактически перестали деятельность РФ. Они выходят из активов, что болезненно для российской экономики.

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"Также мы работаем с другими корпорациями, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, чтобы прекратить членство и возможность работы с агрессором", — подчеркнул глава Минфина.

Отметим, что общая стоимость арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ составляет $415 млрд.

Ранее сообщалось, что по санкциям Россия уже обогнала Иран и КНДР. Против нее ввели 6 366 ограничений.

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