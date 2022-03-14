Украине нужна новая налоговая модель – Зеленский

Кабмин получил задание во время войны максимально ослабить налоги, убрать преграды, которые мешают работать бизнесу.

Кабинет министров Украины получил задание во время войны максимально ослабить налоги, убрать преграды, которые мешают работать малому и среднему бизнесу. Об этом сегодня, 14 марта, в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

"Экономическое удушение Украины – эта одна из задач войны против нас… Мы должны отбиться и от этого. Сохранить нашу экономику, сохранить наших людей", - подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что в Украине во время войны и после ее окончания, во время восстановления, нужна новая налоговая модель.

Читайте также: Зеленский: Мы должны сражаться. И мы победим

"Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-либо, ведь государство гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.