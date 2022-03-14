Украине нужна новая налоговая модель – Зеленский
Кабинет министров Украины получил задание во время войны максимально ослабить налоги, убрать преграды, которые мешают работать малому и среднему бизнесу. Об этом сегодня, 14 марта, в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.
"Экономическое удушение Украины – эта одна из задач войны против нас… Мы должны отбиться и от этого. Сохранить нашу экономику, сохранить наших людей", - подчеркнул Глава государства.
Он отметил, что в Украине во время войны и после ее окончания, во время восстановления, нужна новая налоговая модель.
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"Нужно обновить и финансовые правила. Чтобы люди чувствовали, что все деньги и ценности будут сохранены. И что можно не бояться потерять что-либо, ведь государство гарантирует каждому безопасность активам и накоплениям", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.
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