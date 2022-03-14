Под Херсоном проходит митинг против оккупантов

Российские оккупанты начали стрелять в воздух.

В поселке Белозерка (Херсонская область) сегодня, 14 марта, более 2 000 человек вышли на мирную акцию протеста. Российские оккупанты начали стрелять в воздух, сообщил в своем Telegram-канал неправительственный проект "Информационное сопротивление".

В сообщении говорится, что жители Белозерки пытались блокировать колонну российской бронетехники, чтобы она не могла проехать. Однако, оккупанты начали стрелять в воздух.

Напомним, ранее мирные митинги протеста против российской оккупации состоялись в Херсоне, Мелитополе, Бердянске. В Мелитополе оккупанты на улицах в громкоговоритель объявляют, что жителям запрещено устраивать митинги. Но украинцев это не останавливает.

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Оккупанты бросили против мирных граждан Росгвардию. В Херсонской области задержали около 400 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли контрудар под Изюмом и отбросили российских оккупантов.

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