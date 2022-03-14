Пленный россиянин: Путин врет на весь мир, что тут нет солдат-срочников

Пленные солдаты РФ выступили на брифинге, где рассказали о своем пребывании в плену и вранье Путина.

На брифинге пленные срочники опровергли слова Кремля, что в войне против Украины только "опытные военные". / t.me/Pravda_Gerashchenko

В Украине прошел очередной брифинг российских военных, которые оказались в плену у украинцев. Один из пленных обратился к Путину и уличил президента своей страны во лжи, отрицая наличие срочников в российской армии.

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Солдат ВС РФ Польщиков признался, что ему стыдно за них, за армию и за президента Путина, назвав последнего виновным в войне и военных преступлениях армии РФ.

"Путин врет на весь мир, что здесь нет солдат-срочников," - сообщил пленный.

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Также оккупанты рассказали, как оказались в плену в Сумах, где их не били, а наоборот - покормили и тепло одели.

Пленные попросили прощение у украинцев за военные преступления РФ. / t.me/operativnoZSU

"ВСУ разбивают наши колонны в пух и прах. Из 62 танков приехало в лагерь только 16. Я понял, что война действительно идет. Мы серьезно проигрываем. Я видел трупы. Мне 20 лет, и я видел трупы, это ужасно," - заявил Польщиков.

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Оккупанты попросили прощение у украинцев, однако отметили, что их армия сделала столько плохого, что Украина имеет право их не прощать.

"Хочу сказать правду. Тут гибнут люди, дети. Путин сказал, что тут срочников нет, но мы тут. Прошу прощения у всей Украины. Мне стыдно," - поведал пленный срочник.

Ранее мы писали, что на счету у украинских пилотов 77 самолетов и 90 вертолетов Российской Федерации. Оккупанты вымещают злость на мирном населении, по которому уже запустили 395 крылатых ракет.