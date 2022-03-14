На счету украинских пилотов 77 самолетов и 90 вертолетов РФ - Залужный

На утро 14 марта рашисты запустили 395 крылатых ракет по Украине.

Воздушные силы Украины дают гордый и мощный отпор "второй армии в мире". За девятнадцать дней войны украинскими пилотами было сбито 167 воздушных суден рашистов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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На счету пилотов Украины 77 самолетов и 90 вертолетов противника. Система ПВО ежедневно спасает жизни тысячи украинцев.

По данным Залужного, на утро 14 марта россияне нанесли 259 ракетных ударов по Украине и выпустили 395 крылатых ракет.

Ранее мы писали, что появились доказательства о планировании химической атаки россиянами по Украине. Западные страны подчеркивают, что РФ будто специально ищет поводы, чтобы применить ядерное оружие в российско-украинской войне.