У врага нет сил для взятия Киева – Жирнов

Сейчас армия РФ неспособна захватить Киев, считает глава военной администрации города

У России нет сил для захвата Киева / EPA

Чтобы начать штурм Киева, потребуется задействовать чрезвычайно большую группировку войск. Собрать такую российскому командованию слишком трудно. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в интервью НВ.

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По его словам, чтобы овладеть украинской столицей, агрессору придется создать два кольца окружения – внутреннее и внешнее. Таким образом, взять Киев можно только при наличии в 5-7 раз большего количества войск, чем у обороняющейся стороны.

"Войска, которые входят во внутреннее кольцо, должны штурмовать Киев, а которые входят во внешнее кольцо – должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев – большой город с обширной инфраструктурой, в котором до войны проживало свыше 4 млн граждан", - отметил Жирнов.

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Глава военной администрации Киева подчеркнул, что сейчас в городе находится очень большая группировка войск. Поэтому для взятия столицы россиянам придется собрать все имеющиеся у них силы и перебросить под Киев.

"К примеру, в период Второй мировой войны, для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тысяч артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", - резюмировал Жирнов.

Напомним, Арестович заявил, что резервов РФ хватит на 10 дней. Количества военных, которых могут стянуть россияне, очень мало, сказал политик.

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