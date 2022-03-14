Прецеденты есть: У Зеленского оценили шансы разоружения РФ после войны

В прошлом Германию и Японию уже разоружали после ВМВ

В истории уже были прецеденты, когда государства-агрессоры подвергались принудительному разоружению после войны. Об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич в интервью ТСН.

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Так, у Кориневича спросили, возможно ли разоружение России, в том числе лишение ядерного оружия, после победы Украины в текущей войне. Чиновник ответил уклончиво, но отрицать такой вариант не стал.

"Давайте ждать победы и все делать для того, чтобы она наступила. (…) Дальше с этими вопросами будем работать. В целом вопрос демилитаризации, разоружения определенных государств, совершавших агрессию, уже поднимался на международной повестке дня", - сказал он.

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Кориневич напомнил, что подобная практика уже применялась в отношении Германии и Японии после Второй мировой войны.

"Так что здесь прецеденты есть. Поэтому давайте делать все для нашей победы и в поле боя, и в международных судах и организациях", - отметил он.

Напомним, военные считают, что у врага нет сил для взятия Киева. Сейчас армия РФ неспособна захватить Киев, считает глава военной администрации города.

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