В ближайшее время может пройти обмен пленными – генпрокурор
В ближайшее время может состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом во время телемарафона сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
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"Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.
Генпрокурор не сообщила никаких других подробностей по этому вопросу.
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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в украинском плену находятся около 500-600 плоенных военнослужащих России. По его словам, из-за столь значительного количества пленных пришлось создать специальную структуру для их содержания.
Напомним, пленный рассказал, что перед вторжением им говорили об угрозе от баз НАТО в Украине. Также многим до последнего врали, что они едут на учения.
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