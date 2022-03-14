В ближайшее время может пройти обмен пленными – генпрокурор

Сейчас в украинском плену находятся до 600 россиян

В ближайшее время может состояться обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом во время телемарафона сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор не сообщила никаких других подробностей по этому вопросу.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в украинском плену находятся около 500-600 плоенных военнослужащих России. По его словам, из-за столь значительного количества пленных пришлось создать специальную структуру для их содержания.

Напомним, пленный рассказал, что перед вторжением им говорили об угрозе от баз НАТО в Украине. Также многим до последнего врали, что они едут на учения.

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